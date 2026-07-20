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Феновете на Аржентина празнуваха около Обелиска в центъра на Буенос Айрес въпреки поражението на финала на Мондиал 2026

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феновете аржентина празнуваха около обелиска центъра буенос айрес въпреки поражението финала мондиал 2026
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Хиляди аржентинци празнуваха около Обелиска в центъра на Буенос Айрес въпреки поражението на националния отбор на финала на световното първенство, съобщава кореспондент на ТАСС.

„Тук сме, защото нашите играчи ни донесоха толкова много радост. Една загуба не променя нищо“, каза аржентинец на име Матиас, който дойде на обелиска със съпругата и дъщеря си.

На паметника непрекъснато се излъчва видео с головете на националния отбор на Световното първенство и думи на благодарност към отбора.

Аржентински фенове се стичаха масово и на "Таймс Скуеър" в центъра на Ню Йорк, заемайки значителна част от него, въпреки загубата на отбора на финала на Световното първенство.

Феновете развяват знамена и скандират лозунги. Те донесоха на площада банер, оформен като голяма футболна топка с надпис „Аржентина е шампион“.

В Буенос Айрес имаше и фенове, облечени в синьо и бяло, които мълчаливо се прибираха от барове.

„Разпознавам кога един отбор играе добре, а Испания игра много добре“, каза 39-годишната Фернанда Рамайон, психолог, която гледа мача в ресторант в Буенос Айрес с децата и съпруга си.

Много аржентинци започнаха световното първенство с умерени очаквания, без да смеят да повярват, че страната им може да спечели две поредни световни първенства, както само Италия (1934 и 1938) и Бразилия (1958 и 1962) са правили.

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