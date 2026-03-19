С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
ЗАПАЗЕНИ

БФ Борба: Над 80 клуба подкрепят реформаторската програма на Станка Златева

Управителният съвет потвърждава своята ангажираност към всички национални състезатели, включително представителите на СК по борба ЦСКА.

борба тепих
Снимка: Българска федерация по борба, Start-Photo.bg
Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) ще изпълни стриктно всичките си законови ангажименти, свързани с внесената подписка за свикване на извънредно Общо събрание, съобщиха от пресслужбата на федерацията.

В тази връзка компетентните държавни институции ще извършат необходимата проверка относно редовността на подписите, както и относно правомощията на клубовете, включени в подписката, съобразно актуалното им членство във федерацията.

Към настоящия момент над 80 клуба – редовни членове на Българската федерация по борба – изразяват категорична подкрепа за програмата за реформи, с която през изминалата година Станка Златева бе избрана за председател. Тази програма е насочена към устойчиво развитие, прозрачност в управлението и повишаване на конкурентоспособността на българските състезатели на международната сцена.

Управителният съвет потвърждава своята ангажираност към всички национални състезатели, включително представителите на СК по борба ЦСКА, като гарантира изпълнението на поетите задължения, осигуряване на необходимите условия за подготовка и участие в престижни международни състезания при строго спазване на устава и нормативните документи на федерацията.

БФ Борба ще продължи да работи в интерес на спорта, на всички клубове и български състезатели, водена от принципите на законност, отговорност и уважение към традициите на родната борба.

Изпълнителният директор на ЦСКА Димчо Димчев: Новите покани към националите по борба са със старото съдържание
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
