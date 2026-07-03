БФ Борба: Проверката не установи нарушения по казуса с Жанет Немет

Българската федерация по борба не е установила нарушения в правоотношенията си с трагично загиналата национална състезателка Жанет Немет. Това става ясно от доклад на специално назначена документна проверка, чиито резултати бяха приети от Управителния съвет на федерацията.

Проверката е извършена по решение на Управителния съвет от 29 юни 2026 година под ръководството на генералния секретар Белчо Горанов. Тя обхваща всички договори, административни преписки, финансови документи и решения, свързани с правоотношенията между федерацията и състезателката.

Според заключенията всички реални административни, организационни и финансови действия по интегрирането на Жанет Немет като бъдещ национален състезател на България са започнали след 11 март 2025 година, когато начело на федерацията застана Станка Златева.

В доклада се посочва, че новото ръководство е инициирало процедурата по придобиване на българско гражданство, съдействало е за издаването на български документи за самоличност, включило е Немет в програмите на Министерството на младежта и спорта за олимпийска подготовка, сключило е договор за финансово подпомагане и е осигурило участието ѝ в лагерите и подготовката на националния отбор.

Отделено е внимание и на промяната на клубната принадлежност на състезателката през юни 2026 година. Въпреки действащите правила за трансфер и картотекиране, Управителният съвет на федерацията е разрешил тя да се състезава за ЦСКА непосредствено преди държавното първенство.

Проверката е разгледала и документацията, свързана с процедурите пред Обединения световен борцов съюз (UWW), необходими за получаването на право Немет да представлява България на международни състезания. Според федерацията не са открити официални документи или финансова гаранция от страна на ЦСКА, удостоверяващи готовност клубът да осигури необходимата компенсация от 20 000 швейцарски франка към UWW.

В заключение от Българската федерация по борба заявяват, че не са констатирани нарушения в отношенията със състезателката и че резултатите от проверката ще бъдат предоставени и на ръководството на Министерството на младежта и спорта.