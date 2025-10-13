БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БФЛА с конкретни стъпки за гарантиране на открито и прозрачно Общо събрание

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Събранието на Българската федерация по лека атлетика ще се проведе на 8 ноември.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба
Българска федерация лека атлетика (БФЛА) предприема конкретни стъпки за гарантиране на открито, прозрачно и конструктивно провеждане на предстоящото Общо събрание, което ще се състои на 8 ноември в театрална зала “Свети Георги“, бул. “Никола Вапцаров" №47 в София.

Oт БФЛА са отправили официални покани към Министерството на младежта и спорта, както и към представителите на Световната атлетика и Европейската атлетика да присъстват като гости-наблюдатели на събранието.

"Предстои ключово събитие за бъдещето на българската лека атлетика. За да гарантираме пълна прозрачност и обективност, поканихме представител на Министерството на младежта и спорта, както и представители на международните атлетически организации да бъдат наши гости-наблюдатели. Вярвам, че тяхното присъствие ще допринесе за конструктивен диалог", заяви избраният за председател на БФЛА Георги Павлов.

"Каня и представителите на медиите да присъстват на Общото събрание. Вярвам, че прозрачността е основата на доверието - както вътре в спортната общност, така и пред обществото", допълни Павлов.

