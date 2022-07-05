БФС обяви съдийските наряди за откриващия кръг на Първа лига

Снимка: БГНЕС

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Съдийската комисия към Българския футболен съюз оповести нарядите за двубоите от откриващия кръг на Първа лига, които стартират в петък, 8 юли.

Шампионът Лудогорец гостува на новака Септември в София във втория двубой от програмата в петък от 21 часа. Главен рефер на мача ще бъде Георги Кабаков с помощници Мартин Маргаритов и Диян Вълков. За ВАР ще отговарят Станимир Тренчев и Йордан Петров.

По същото време, но в събота, е дербито на кръга между тимовете на ЦСКА 1948 и Левски. Сблъсъкът на стадиона в софийското село Бистрица е поверено на съдията Ивайло Стоянов. Негови асистенти по тъчлинията ще бъдат Георги Тодоров и Мирослав Иванов. Георги Давидов и Георги Дойнов са посочени като ВАР-съдии.

Вицещампионът ЦСКА стартира новия футболен сезон у нас в неделя, 10 юли, от 21 часа срещу Арда Кърджали. Срещата на стадион „Българска армия“ е поверена на Радослав Гидженов, Георги Минев и Георги Стамболджиев. В стаичката за ВАР ще бъдат Димо Димов и Владимир Велев.

Пълният списък на нарядите за първия кръг на Първа лига:

8 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.

ПФК Ботев АД - Хебър 1918

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Кольо Димитров Данев



8 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Костадин Ангелов Гергинов



9 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Николай Тодоров Петров



9 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Иван Захариев Вълчев



10 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Костадин Димитров Тановчев

СН: Петър Стоянов Петров



10 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Стоян Маринов Алексиев



11 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК Славия 1913

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Димитър Панайотов Костов



11 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев Враца

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Даниел Милков Ников

СН: Атанас Петров Бозев

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