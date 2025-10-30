БФС проведе нова обучителна сесия по европейски проект

Българският футболен съюз реализира поредна активност в рамките на европейския проект FUTURE (Футболът-механизъм за обучение на децата за общо устойчиво поведение).

Специалната сесия се проведе по време на тренировка на футболен клуб Барокко и беше насочена към въвеждане на най-малките в темите за устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Чрез комбинация от интерактивни въпроси, тематични игри и упражнения с футболни елементи, децата имаха възможност да научат повече за значението на екипната работа, сътрудничеството и отговорното отношение към природата.

Обучението беше поднесено по забавен и ангажиращ начин, за да стимулира любопитството и активното участие на младите спортисти.

Проектът FUTURE цели да развие устойчиви навици сред деца на възраст 6-11 години, като използва футбола като средство за обучение и позитивно влияние.

Методологията поставя акцент върху практическото участие и сътрудничеството като водещи принципи за изграждане на култура на устойчиво развитие у подрастващите.

БФС продължава да подкрепя инициативи, които насърчават социалната отговорност и образованието чрез спорта. В контекста на нарастващите глобални екологични предизвикателства, проектът FUTURE е още една важна стъпка към изграждане на поколение, което разбира ценността на природата и ролята на всеки от нас в нейното опазване.