Петко Маринов: Димитър Пенев и Петър Жеков бяха много големи футболисти, защото бяха и много добри хора

Легендата на българския баскетбол Петко Маринов си спомни за Димитър Пенев – един от най-добрите му приятели в живота. Маринов дойде днес на националния стадион „Васил Левски“, за да се прости с Пенев, с когото го свързват десетки години и като състезатели в Спортния клуб ЦСКА.

И след спорта двамата остават много близки и често можеха да бъдат видяни заедно да пият кафе на приятелски разговор. Димитър Пенев почина на 3-и януари, а днес спортна България се прости с него на поклонение на националния стадион „Васил Левски“.

"Димитър Пенев ми беше много голям приятел. Мога да напиша книга от спомени. Мисля, че си отиде усмивката на спорта, не само на футбола в България. Едно време Симолията – бате Симо Манолов ми казваше: "Петко, знаеш ли защо Пенев и Жеков са много големи футболисти? Защото са много добри хора и са много усмихнати!“. Такива хубави спомени имам, Бог да го прости“, каза Маринов.

Той си спомни как Пенев му е идвал на гости в родния му град Бургас, а също така и в Димитровград – място, свързано с кариерата и на двамата, където именно Пенев стартира треньорската си кариера. В Града на бригадирското движение пък Петко Маринов постига много сериозни успехи с местния тим Компакт (Димитровград).