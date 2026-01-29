БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФС ще проведе годишен отчетен конгрес на 20 март

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

В дневния ред на конгреса са включени приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, нов стратегически план, както и промени в устава на БФС.

Андрей Петров и Добри Гьонов
Снимка: Пресслужба БФС
Слушай новината

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз проведе заседание, като след срещата изпълнителният директор на БФС Андрей Петров и заместник-изпълнителният директор Добрин Гьонов дадоха пресконференция, на която представиха основните взети решения.

Изпълкомът прие проект за свикване на редовен отчетен конгрес на БФС, който ще се проведе на 20 март в София. В дневния ред на конгреса са включени приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, нов стратегически план, както и промени в устава на БФС. Измененията са резултат от дългогодишна комуникация с ФИФА и УЕФА и са насочени към осъвременяване на нормативната рамка и въвеждане на ежегодно Общо събрание в устава.

По време на заседанието бе дадена зелена светлина за започване на обсъждания относно ребрандиране на Българския футболен съюз, включително промени в логото, цветовата гама и визуалната идентичност на организацията.

Сред разгледаните теми бяха и солидарните плащания от УЕФА, като бе прието 17% от средствата да бъдат разпределяни към клубовете от Втора лига. Предстои допълнителна среща с представителите на лигата за детайлно разясняване на механизма.

Изпълкомът взе решение програмата за плейофната фаза в Първа лига да бъде изготвена чрез специализиран софтуер, с оглед натоварения календар и събитията на Националния стадион. БФС ще прояви необходимата гъвкавост във връзка с евентуално съвпадение на дати на избори и спортни срещи, включително възможна промяна на датата за дербито между Левски и ЦСКА.

По отношение на лицензирането бе даден мандат на Лицензионната комисия да проведе своята процедура, а като изключение бе прието Септември София да завърши сезона с домакинства на стадион „ДИТ“, като мачовете с по-голям зрителски интерес ще се играят на Националния стадион или други подходящи съоръжения.

Свързани статии:

Заседание на Изпълнителния комитет на БФС се провежда днес
Заседание на Изпълнителния комитет на БФС се провежда днес
Подробности се очакват по-късно през деня.
Чете се за: 00:22 мин.
#Андрей Петров #Български футболен съюз (БФС) #Добрин Гьонов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
1
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
3
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
4
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш
5
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш
НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица
6
НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Български футбол

Заседание на Изпълнителния комитет на БФС се провежда днес
Заседание на Изпълнителния комитет на БФС се провежда днес
Крушарски потвърди трансфера на Хуан Переа в Левски Крушарски потвърди трансфера на Хуан Переа в Левски
Чете се за: 01:22 мин.
Лудогорец в търсене на първа победа над френски отбор у дома Лудогорец в търсене на първа победа над френски отбор у дома
Чете се за: 01:47 мин.
Бончук Андонов: Любимата ми снимка с Димитър Пенев е от Париж 1993 година Бончук Андонов: Любимата ми снимка с Димитър Пенев е от Париж 1993 година
Чете се за: 01:32 мин.
Илиан Илиев: Младите момчета видяха какво е мъжки футбол Илиан Илиев: Младите момчета видяха какво е мъжки футбол
Чете се за: 02:22 мин.
Валентин Михов: Има обещания за два паметника на Димитър Пенев Валентин Михов: Има обещания за два паметника на Димитър Пенев
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и зелена зона в София
Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма място в изпълнителната власт Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма място в изпълнителната власт
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка" "Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Чете се за: 04:45 мин.
По света
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ