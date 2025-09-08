БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БГНЕС: Илиан Илиев е предложил да си тръгне от националния отбор

Решението идва след двете поражения от Испания и Грузия.

Илиан Илиев
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пред БГНЕС, че си тръгва от националния отбор по футбол. Решението идва след двете поражения от Испания и Грузия. Националите отстъпиха с по 0:3 в първите си две световни квалификации от група Е.

"Аз поисках днес среща с ръководството на БФС и казах, че за да се успокои обстановката около националния отбор, по-добре да си тръгнем с моя щаб. И утре ще се разберем по детайлите и от БФС ще излязат с официална информация", каза специалистът.

Илиев застана начело на България на 1 ноември 2023. Той записа 18 мача начело на представителния тим, в които отборът спечели три мача, загуби други шест, а девет завършиха наравно. Същевременно с ангажимента начело на националите, той изпълняваше и длъжността старши треньор на Черно море, на която е и в момента.

Варианти за заместник на Илиев са Димитър Димитров - Херо, Стойчо Младенов и Любослав Пенев.

