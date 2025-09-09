БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Швейцария записа нов категоричен успех в квалификациите за Мондиал 2026

Спорт
Лумбард Делова и Косово пък неутрализираха Швеция и постигнаха изненадваща победа у дома.

Швейцария записа втори категоричен успех в квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 г. Селекцията на Мурат Якин постигна класика срещу Словения на "Санкт Якоб Парк" в Базел в мач от група B. Швейцарците лишиха двубоя от всякаква интрига още преди края на първото полувреме, вкарвайки всичките си попадения до 38-ата минута.

Нико Елведи изведе домакините в 18-ата минута, след като засече центриране на Рубен Варгас от ъглов удар отляво.

В 33-ата минута Фабиан Рийдер се нагърби с изпълнението на корнер, този път отдясно, а Бреел Емболо се извиси над отбраната на словенците и удвои предимството на своите.

Пет минути по-късно Дан Ндой също се отчете в листата на голмайсторите. Гранит Джака изведе Ремо Фройлер на десния фланг, който намери с нисък пас крилото на Нотингам Форест, а Ндой не сбърка от близко разстояние.

Второто полувреме не предложи много опасности пред двете врати, като в неговата среда Словения се доближи до почетен гол, но резултатът се запази 3:0.

В другия мач от групата Косово изненада Швеция, след 2:0 на стадион „Фадил Вокри“. Също както Швейцария, косоварите вкараха попаденията си през първата част, а след това отбраниха предимството си. Голяма роля за това изигра и защитникът на ЦСКА Лумбард Делова, който успя да неутрализира головата машина Виктор Гьокереш.

Елвис Реджбечай откри резултата в 26-ата минута, а капитанът Ведат Мурики оформи крайното 2:0 три минути преди края на полувремето.

В първата минута на добавеното време на втората част домакините останаха с човек по-малко за втори жълт картон на Линдон Емерлаху, но "Тре конор" не съумя да пробие косоварската защита.

Швейцария продължава да води класирането в група B с 6 точки от 2 мача. Мястото за плейоф е окупирано от Косово с 3 пункта, а Швеция и Словения са на дъното с едва 1 точка.

В октомврийската пауза за националните отбори Швеция ще приеме Швейцария на 10-и, а в същия ден Косово е домакин на Словения.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Словения по футбол #Национален отбор на Швейцария по футбол

