Бившият мениджър на Уулвърхямптън Гари О'Нийл е новият мениджър на Страсбург.

42-годишният англичанин напусна Уулвс през декември 2024 г. Преди това той беше треньор на Борнемут и помощник-треньор в младежкия отбор на Ливърпул.

„Горд съм, че се присъединих към този невероятен клуб и очаквам с нетърпение да започна. Имаме група от висококачествени играчи и ясни и амбициозни цели за сезона. Моят приоритет е да работя усилено с отбора и да направя всичко възможно, за да осигуря успеха на клуба“, каза Гари О'Нийл.

Специалистът заменя Лиъм Росиниър в Страсбург, който беше назначен за нов старши треньор на Челси. След 17 кръга отборът е на седмо място във френската Лига 1 с 24 точки.