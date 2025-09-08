Дешан отрече за скандал между ПСЖ и френската федерация

Френският национален селекционер Дидие Дешан отхвърли съмненията за конфликт между местната федерация и европейския шампион Пари Сен Жермен, който ще бъде известно време без Усман Дембеле и Дезире Дуе. Двамата получиха травми в мач на "петлите" от световните квалификации по футбол.

"Съжалявам за контузиите на Усман и Дезире, защото загубихме двама важни футболисти за утрешния мач. Вършим си работата по професионален и прогресивен начин, както винаги сме го правили с всички футболисти. Винаги сме взимали под внимание и тяхното мнение", заяви специалистът, цитиран от Ройтерс.

Ръководството на Пари Сен Жермен не прие толкова спокойно травмите на звездите си. Дембеле получи разтежение на подколянно сухожилие, а Дуе има проблеми с прасеца след победата с 2:0 над Украйна в световна квалификация. Носителите на трофея в Шампионската лига написаха, че федерацията е игнорирала предупреждения за появата на тези "сериозни травми, които можеха да бъдат избегнати".

Дешан заяви, че няма конфликт между клуба и федерацията на Франция.

"Това засяга двама футболисти на Пари Сен Жермен, но този клуб не е наш противник. Никога няма и да бъде. Бил съм от другата страна и знам това. Истинският ни противник е Исландия и ще играем с тях утре", каза още той.