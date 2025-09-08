БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дешан отрече за скандал между ПСЖ и френската федерация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
дидие дешан бяхме добрата форма все пак показахме добри неща
Слушай новината

Френският национален селекционер Дидие Дешан отхвърли съмненията за конфликт между местната федерация и европейския шампион Пари Сен Жермен, който ще бъде известно време без Усман Дембеле и Дезире Дуе. Двамата получиха травми в мач на "петлите" от световните квалификации по футбол.

"Съжалявам за контузиите на Усман и Дезире, защото загубихме двама важни футболисти за утрешния мач. Вършим си работата по професионален и прогресивен начин, както винаги сме го правили с всички футболисти. Винаги сме взимали под внимание и тяхното мнение", заяви специалистът, цитиран от Ройтерс.

Ръководството на Пари Сен Жермен не прие толкова спокойно травмите на звездите си. Дембеле получи разтежение на подколянно сухожилие, а Дуе има проблеми с прасеца след победата с 2:0 над Украйна в световна квалификация. Носителите на трофея в Шампионската лига написаха, че федерацията е игнорирала предупреждения за появата на тези "сериозни травми, които можеха да бъдат избегнати".

Дешан заяви, че няма конфликт между клуба и федерацията на Франция.

"Това засяга двама футболисти на Пари Сен Жермен, но този клуб не е наш противник. Никога няма и да бъде. Бил съм от другата страна и знам това. Истинският ни противник е Исландия и ще играем с тях утре", каза още той.

Свързани статии:

ПСЖ остана без две от звездите си за месец
ПСЖ остана без две от звездите си за месец
И двамата футболисти получиха травми по време на квалификациите за...
Чете се за: 01:57 мин.
#ФК Пари Сен Жермен #Дезире Дуе #национален отбор на Франция по футбол #Френска футболна федерация #Усман Дембеле #Дидие Дешан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
1
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
2
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
3
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
4
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Празнуваме Рождество Богородично
5
Празнуваме Рождество Богородично
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
6
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Национални отбори

Илиан Илиев: Не ми е приятно след всеки негативен резултат да съм най-критикувания човек в България
Илиан Илиев: Не ми е приятно след всеки негативен резултат да съм най-критикувания човек в България
Германия си върна увереността срещу Северна Ирландия Германия си върна увереността срещу Северна Ирландия
Чете се за: 02:35 мин.
Испански кошмар връхлетя Турция в световните квалификации Испански кошмар връхлетя Турция в световните квалификации
Чете се за: 03:22 мин.
Мемфис Депай блесна за Нидерландия при трудна победа в световните квалификации Мемфис Депай блесна за Нидерландия при трудна победа в световните квалификации
Чете се за: 01:42 мин.
Николай Минков: Моментните възможности на националния отбор по футбол са това, което се видя в Тбилиси Николай Минков: Моментните възможности на националния отбор по футбол са това, което се видя в Тбилиси
Чете се за: 02:07 мин.
Зураб Кизанишвили: При 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата Зураб Кизанишвили: При 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента на 6 септември: Не знам кой е султанът
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Пожар избухна в Сакар, в гасенето ще се включи хеликоптер Пожар избухна в Сакар, в гасенето ще се включи хеликоптер
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ) Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Испания обяви мерки срещу Израел
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ