Тунис си гарантира място на световното първенство през 2026 година

Тунис е вторият отбор от Африка, който се класира за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина.

След Мароко, четвърти в света от Катар 2022, тунизийците си подпечатаха билета за Мондиала идното лято след късен успех над Екваториална Гвинея с 1:0 като гост в Малабо.

Мароко стана първата африканска страна, която си осигури участие на Мондиал 2026

Двубоят от група Н на световните квалификации в зона Африка беше решен след попадението на Мохамед Али Бен Ромдан в четвъртата минута на добавеното време. Така Тунис има 22 точки, 10 повече от втория Намибия, който е с три срещи до края.

За тунизийците това ще бъде седмо участие на световно първенство в историята и трето поредно.

Девет отбора от Африка се класират директно за Мондиала, а 10-то място е налично чрез преминаване на междуконтинентален плейоф