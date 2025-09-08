БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:37 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Стилиян Петров окуражи националите след тежките загуби

Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят и никога не се отказват. Никога не се примирявайте, написа Стенли в социалните мрежи.

Стилиян Петров излезе с пост в социалните мрежи, в който коментира българския националния отбор след загубите от Испания и Грузия.

"Лъвовете" паднаха последователно от двата тима с по 0:3 в първите си две световни квалификации.

Ето какво написа Стенли в социалните мрежи:

"Здравейте момчета

Нашият любим национален отбор за момент се е сринал в бездната, но в сърцата ни вие сте тези които можете да промените това

Мамо и татко, чуйте молбата ми: откажете се от лукса на живота само този път, за да ме заведете да стана свидетел на историческия мач България-Испания. Докато се замисляме, решавайки да предприемем пътуването, стъпките ни са водени от невинното очакване на дете, чиито мечти разпалват пламъците на надеждата в нас.

При пристигането на стадиона очите на детето блестят като маяци, а усмивката му е заразителна, напомняйки ни, че най-голямата радост често надхвърля материалните жертви. Стадионът пулсира със световна жар, обгърнат от море от трикольорни знамена, които се развяват с безкомпромисна гордост. Докато нашият национален химн отеква, той изпраща трепет през всяко българско сърце на стадиона и пред екрана, свързвайки ни в неизказан пакт за лоялност и любов към футбола дори и в трудните за българския футбол моменти.

Този мач, кулминацията на безсънните нощи за нетърпеливия млад фен, е нищо друго освен мечта. Той чака с нетърпение да зърне звезди като Ямал, Родри и Уилямс, както и нашите български футболисти.

Успех момчета, тези които излизат и казват че всичко се е знаело,представили сте се достойно, толкова си можете, това ни е нивото и приемат загуби с лека подсмивка, са от зависимия остарял контингент. Винаги поемайте отговорността дори и в най-тежките моменти. Футболът е за хора с характери, които непримиримо се борят и никога не се отказват. Никога не се примирявайте. Така както българския фен", написа той.

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Селекцията на Илиан Илиев не успя да се противопостави и на...
Чете се за: 04:15 мин.
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Възпитаниците на Илиан Илиев допуснаха тежко поражение.
Чете се за: 02:10 мин.
