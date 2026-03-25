Би Би Си с нов генерален директор. Постът заема Мат Бритин – бивш изпълнителен директор на Google.

През ноември миналата година тогавашният ръководител на корпорацията Тим Дейви обяви, че подава оставка след скандала за начина, по който от програмата "Панорама" са монтирали реч на президента на САЩ Доналд Тръмп.

57-годишният Мат Бритин заяви, че няма търпение да започне работа, като я описа като "истински риск, но и истинска възможност".

Великобритания се нуждае от процъфтяващо Би Би Си, което работи за всички в сложен, несигурен и бързо променящ се свят, каза още новият генерален директор на корпорацията.