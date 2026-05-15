БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:42 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Битката за живот: Всяко десето бебе у нас е недоносено

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Всяко десето дете у нас се ражда преждевременно. А зад статистиката стоят хиляди истории на битки за живот. Темата е водеща и на петия Национален конгрес по неонатология, който се провежда в Свети Влас. Там специалисти от България и чужбина обсъждат развитието на грижата за най-малките пациенти и все по-високата преживяемост при недоносените бебета.

Росен е на 11 години и започва живота си с битка за оцеляване. Роден по спешност едва в 27-ма гестационна седмица и с тегло един 1 кг и 150 грама.

Катерина Методиева, майка на Росен: “Екстремно недоносено дете. Беше на системи, вързан за апарати. Първо беше интубиран, после дишаше сам. И ето, виждате го колко е голям, въпреки всички трудности, които преживяхме.”

Месеци наред остава в Отделението по неонатология в УМБАЛ - Бургас. Днес се връща там вече пораснал – при хората, дали му шанс за живот.

Росен, 11 г.: “Че съм много благодарен, че успяха да ме спасят.”

д-р Стиляна Томова, нач. на Отделение по неонатология в УМБАЛ - Бургас: “Някои деца така се помнят за цял живот. Той беше с усложнения от страна на белия дроб, инфекции във връзка с преждевременното раждане. Апаратурата става все по-сензитивни- да се подават адекватни количества примерно на кислорода, на наляганията при апаратите за обдишване.”

проф. д-р Христо Мумджиев, председател на Българската асоциация по неонатология: “Около 9% от новородените са недоносени-фактор от доста години. Този процент няма някаква особена динамика. За съжаление средноевропейският е около 6 процента и половина. Но факторите за недоносеността са и медицински, и социални и аз си мисля, че социалните имат много сериозно значение.”

Специалистите отчитат и сериозен напредък в неонатологичната грижа у нас и висока преживяемост на деца с тегло под килограм.

проф. д-р Христо Мумджиев, председател на Българската асоциация по неонатология: “Много повече от половината дечица преживяват и то проблема не е само с преживяемостта, а това да успеем ние така да ги лекуваме, че да стават нормални и пълноценни хора. И според мен има особени успехи в това направление.”

А историите на деца като Росен днес вдъхват надежда на все повече семейства с подобна съдба.

#недоносени деца #УМБАЛ-Бургас #Бургас #отделение по неонатология #недоносени бебета

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
2
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
3
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
4
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
5
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
6
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Здраве

Медицинските специалисти искат по-високи заплати: Дават 100 дни на новата власт, но са в протестна готовност
Медицинските специалисти искат по-високи заплати: Дават 100 дни на новата власт, но са в протестна готовност
40 години от първата сърдечна трансплантация в България 40 години от първата сърдечна трансплантация в България
Чете се за: 02:30 мин.
Доц. Мария Пишмишева: Хантавирусите не са нов COVID-19 и не представляват глобален риск Доц. Мария Пишмишева: Хантавирусите не са нов COVID-19 и не представляват глобален риск
Чете се за: 03:35 мин.
Българките раждат най-рано и са с най-висок коефициент плодовитост в ЕС Българките раждат най-рано и са с най-висок коефициент плодовитост в ЕС
Чете се за: 01:10 мин.
Звездите на Нидерландския балет Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили с първи гастрол у нас Звездите на Нидерландския балет Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили с първи гастрол у нас
Чете се за: 02:15 мин.
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен кораб край Бордо Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен кораб край Бордо
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край границата с България Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край границата с България
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на...
Чете се за: 03:32 мин.
Общество
"Хората ще са равни пред закона от тук насетне" –...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ