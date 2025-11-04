БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП...
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бивш треньор на Уулвърхемптън е отказал завръщането си в клуба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Специалистът е преценил, че моментното състояние на "вълците" не отговаря на неговите желания. 

Гари О'Нийл
Снимка: БТА
Слушай новината

Гари О'Нийл се е оттеглил от преговорите за мениджърския пост в английския футболен клуб Уулвърхемптън, съобщава Sky Sports. Той бе една от водещите опции за заместник на Витор Перейра, но е преценил, че моментното състояние на "вълците" не отговаря на неговите желания.

О'Нийл прекара 14 месеца начело на Уулвс и бе освободен през декември 2024, когато бе назначен Перейра. Той изведе отбора от "Молиню" до 14-о място във Висшата лига и четвъртфинал за ФА Къп.

След оттеглянето на О'Нийл основен претендент за позицията става Роб Едуардс. Бившият защитник на отбора изведе Мидълзбро до второ място в класирането на Чемпиъншип този сезон, преди което води Лутън във Висшата лига.

Уулвърхемптън е единственият отбор в четирите професионални дивизия на Англия без победа от началото на сезона.

#ФК Уулвърхемптън #Гари О'Нийл

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
5
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
6
Скача таксата за издаване на лична карта

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Европейски футбол

Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026
Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026
Швед ще ръководи втори европейски мач на Лудогорец през тази година Швед ще ръководи втори европейски мач на Лудогорец през тази година
Чете се за: 02:17 мин.
Цървена звезда намери заместник на свързания с Лудогорец Милоевич Цървена звезда намери заместник на свързания с Лудогорец Милоевич
Чете се за: 00:47 мин.
Официално: Фиорентина уволни Стефано Пиоли Официално: Фиорентина уволни Стефано Пиоли
Чете се за: 00:55 мин.
Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал
Чете се за: 01:32 мин.
Треньорска рокада в Специя на Петко Христов Треньорска рокада в Специя на Петко Христов
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ