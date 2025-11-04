Бивш треньор на Уулвърхемптън е отказал завръщането си в клуба

Гари О'Нийл се е оттеглил от преговорите за мениджърския пост в английския футболен клуб Уулвърхемптън, съобщава Sky Sports. Той бе една от водещите опции за заместник на Витор Перейра, но е преценил, че моментното състояние на "вълците" не отговаря на неговите желания.

О'Нийл прекара 14 месеца начело на Уулвс и бе освободен през декември 2024, когато бе назначен Перейра. Той изведе отбора от "Молиню" до 14-о място във Висшата лига и четвъртфинал за ФА Къп.

След оттеглянето на О'Нийл основен претендент за позицията става Роб Едуардс. Бившият защитник на отбора изведе Мидълзбро до второ място в класирането на Чемпиъншип този сезон, преди което води Лутън във Висшата лига.

Уулвърхемптън е единственият отбор в четирите професионални дивизия на Англия без победа от началото на сезона.