БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бившият румънски футболист Габриел Мурешан е починал след удавяне

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази
бившият румънски фугболист габриел мурешан починал удавяне
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият румънски футболист Габриел Мурешан е починал след удавяне в езеро близо до града, където беше кмет, съобщават местни медии в четвъртък.

От румънската футболна федерация потвърдиха смъртта на 44-годишния бивш халф, който е играл девет пъти за националния отбор, включително в квалификационни мачове за Световно и Европейско първенство от 2007 до 2011 година.

"Румънската футболна федерация изразява най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които познаваха Габриел Мурешан", се казва в съобщението на футболната централа на балканската страна.

Той беше "предан служител на нашата общност", съобщиха от общината в румънския град Аполд, на който Мурешан беше кмет от 2020 година.

Най-успешният период в кариерата на Габриел Мурешан беше с отбора на Клуж, където спечели три титли и три купи на Румъния в рамките на шест сезона.

Мурешан игра три сезона от груповата фаза на Шампионската лига, включително и мачове срещу Челси, Манчестър Юнайтед и Рома. В кариерата си още е носил екипа на Глория Бистрица, Газ Метан Медиаш, Търгу Муреш и руския Том Томск.

От УЕФА също изказаха съболезнования за смъртта на Габриел Мурешан.

# Габриел Мурешан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Почина певицата Бони Тейлър
2
Почина певицата Бони Тейлър
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
3
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
4
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
5
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години
6
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до...

Най-четени

Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
1
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Национални отбори

Гледайте четвъртфинала Испания - Белгия от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте четвъртфинала Испания - Белгия от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Португалия избра Жорже Жезус за наследник на Роберто Мартинес Португалия избра Жорже Жезус за наследник на Роберто Мартинес
Чете се за: 01:32 мин.
След успеха над Канада в лагера на Мароко за готови за подвиг срещу Франция След успеха над Канада в лагера на Мароко за готови за подвиг срещу Франция
Чете се за: 00:40 мин.
Бостън – градът, в който историята оживява на всяка крачка Бостън – градът, в който историята оживява на всяка крачка
Чете се за: 02:02 мин.
Футболистите на Франция са мотивирани от успехите на предходните поколения Футболистите на Франция са мотивирани от успехите на предходните поколения
Чете се за: 00:27 мин.
Мондиал 2026 се радва на голям интерес, както по стадионите, така и в социалните мрежи Мондиал 2026 се радва на голям интерес, както по стадионите, така и в социалните мрежи
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол, има задържан
Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол, има задържан
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал
Чете се за: 01:00 мин.
Цените на горивата след новите удари в Близкия изток – търговци очакват отново увеличение Цените на горивата след новите удари в Близкия изток – търговци очакват отново увеличение
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява възраженията си по три теми Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява възраженията си по три теми
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Близкият изток пламна отново: В Иран погребват аятолах Али Хаменей
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
На ритуал в Перперикон: Един от великите монголски шамани предрече...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ