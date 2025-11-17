БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес

от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Със своя заповед за заместване кметът на Варна Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за днес - 17 ноември 2025 година.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е във връзка с платен годишен отпуск на кмета Коцев за горепосочената дата. Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет.

Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.

#Снежана Апостолова #и.ф. кмет # Благомир Коцев #ОБЩИНА ВАРНА

