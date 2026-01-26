БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Блъснаха пешеходец в центъра на Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Блъснаха пешеходец в центъра на Бургас
Слушай новината

Лек автомобил блъсна пешеходка в централната част на Бургас.

Инцидентът е станал малко преди 14 часа на улица „Славянска“, в близост до храм „Св. св. Кирил и Методий“.

На мястото на инцидента пристигнаха полицейски екипи и линейка на Спешна помощ.

След удара автомобилът се е качил на тротоара и се е ударил в бордюра на градинката, разположена в средата на кръстовището. По колата са нанесени материални щети в предната част.

Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалата жена, която лежеше на тротоара след удара.

По данни на очевидци, автомобилът се е движил с ниска скорост и е извършвал ляв завой, когато пешеходката е излязла внезапно на пътното платно между паркирани автомобили.

Пострадалата жена беше транспортирана с линейка. Шофьорът на колата ще бъде тестван за употреба на алкохол.

Причините за инцидента се изясняват.

#Бургас #блъснат пешеходец

Последвайте ни

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
2
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

18-годишен блъсна две момичета на пешеходна пътека в Пазарджик
18-годишен блъсна две момичета на пешеходна пътека в Пазарджик
Военните иззеха намерената граната в мазето на блок в Бургас - била учебна Военните иззеха намерената граната в мазето на блок в Бургас - била учебна
Чете се за: 01:02 мин.
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация" Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
Чете се за: 01:42 мин.
Полицията в Бургас отцепи района около жилищен блок заради открита ръчна граната Полицията в Бургас отцепи района около жилищен блок заради открита ръчна граната
Чете се за: 01:25 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г. ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е...
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ