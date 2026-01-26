Блъснаха пешеходец в центъра на Бургас

Лек автомобил блъсна пешеходка в централната част на Бургас.

Инцидентът е станал малко преди 14 часа на улица „Славянска“, в близост до храм „Св. св. Кирил и Методий“.

На мястото на инцидента пристигнаха полицейски екипи и линейка на Спешна помощ.

След удара автомобилът се е качил на тротоара и се е ударил в бордюра на градинката, разположена в средата на кръстовището. По колата са нанесени материални щети в предната част.

Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалата жена, която лежеше на тротоара след удара.

По данни на очевидци, автомобилът се е движил с ниска скорост и е извършвал ляв завой, когато пешеходката е излязла внезапно на пътното платно между паркирани автомобили.

Пострадалата жена беше транспортирана с линейка. Шофьорът на колата ще бъде тестван за употреба на алкохол.

Причините за инцидента се изясняват.