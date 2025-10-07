Близо 10 000 лв. глоба ще заплати ЦСКА след двубоя с Лудогорец

Ръководството на ЦСКА ще трябва да заплати близо 10 000 лева глоби към Дисциплинарната комисия към БФС след двубоя с Лудогорец (0:0) в неделя.



Най-солидна е глобата за „червените“ за изстреляни ракети на стойност 4000 лева. Славия е глобен с общо 3800 лв., а на Левски е наложена санкция от 2000 лв. за обидни и нецензурни скандирания.



Ето и решенията на ДК към БФС:



По доклад – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Локомотив гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК ЦСКА 1948 гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК ЦСКА 1948 гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Спартак гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев гр. Враца с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Ботев гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 4000 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За лице не вписано в протокола на срещата, на основание чл. 36, ал.5 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК ЦСКА София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.