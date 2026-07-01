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Близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирени пътни участъци и подлези (СНИМКИ)

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По данни на НИМХ падналите количества дъжд са били между 15 и 30 литра/ кв.м, няма данни за пострадали

Близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирени пътни участъци и подлези (СНИМКИ)
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Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирени пътни участъци и подлези в София. Няма данни за пострадали хора, съобщиха от пресцентъра на Столичната община за обстановката в града след силния дъжд.

Най-обилни са били валежите в централните и южни квартали на столицата, като по данни на Националния институт по метеорология и хидрология падналите количества дъжд на квадратен метър са били между 15 и 30 литра.

Паднало дърво е прекъснало движението на тролеи в района на Сточна гара. Наводнени са и трамвайните релси на улиците „Пиротска“ и „Одрин“. Движението на трамваите вече е възстановено.

Спряно е трамвайното движението на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Антим І“, както и на обръщателното колело на „Гео Милев“.

Дърво е паднало върху автомобил на ул. „Кракра“.

Всички аварийни екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са на терен и реагират на сигналите след разразилата се буря, информираха още от Столичната община.

Снимки: БТА

#лятна буря #проливен дъжд #буря в София

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