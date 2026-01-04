Близо 800 екипи на "Пътна полиция" контролират движението обратно към големите градове

Катастрофа блокира движението на пътя Якоруда - Баня. Трафикът се регулира от "Пътна полиция" и се пренасочва по обходен маршрутпрез Краище - Белица - Долно Драглище - Баня и обратно. Няма информация за пострадали.

Заради интензивния трафик днес в цялата страна, близо 800 екипи контролират движението и осигуряват нормалното пътуване обратно към големите градове.

До 20.00 часа ще бъде ограничено движението по трите автомагистрали в посока към София за камионите над 12 тона.

Само от 24 декември до 1 януари са съставени близо 28 000 акта за различни нарушения. Това съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция". От тях 371 са случаите, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества.

"Пътна полиция" призовава участниците в движението да бъдат отговорни и толерантни на пътя.