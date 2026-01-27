БНБ очаква около половината от монетите от 1 стотинка никога да не бъдат изтеглени от обращение

Българската народна банка очаква около 50% от монетите с номинал от 1 стотинка никога да не бъдат изтеглени от обращение. Това заяви членът на Управителния съвет на БНБ Илия Лингорски по време на Софийския икономически форум.

По думите му най-малките по номинал монети традиционно имат най-ниска активност – те често се губят или остават прибрани след получаването им. В българския случай монетата от 1 стотинка вероятно ще запази и сантиментална стойност за част от хората.

По данни на БНБ в обращение има над 900 милиона монети от 1 стотинка, което означава, че повече от 800 тона български пари никога няма да бъдат превърнати в евро. Лингорски посочи, че подобни процеси се наблюдават и в други държави от еврозоната, като в Германия вече се обсъжда отказ от най-дребните евромонети и въвеждане на правило за закръгляване.

Според последните данни на БНБ две трети от левовете в обращение – около 67% – вече са изтеглени. Очакванията са в крайна сметка над 90% от българските пари да бъдат изтеглени и обменени в евро.

Лингорски отбеляза още, че стойността на евробанкнотите и евромонетите в обращение вече надхвърля тази на левовете. В момента в обращение са малко над 10 млрд. лева и около 5,3 млрд. евро, като процесът по замяна на националната валута продължава.