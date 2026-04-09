БНБ увеличава до 2.25% капиталовия буфер в опит за охлади жилищното кредитиране

Светозар Костадинов
Българската народна банка повишава антицикличният капиталов буфер в нов опит да охлади жилищното кредитиране.

Aнтицикличният буфер има за цел защита от системни рискове и натрупване на капитал, при потенциално влошаване на икономическата среда.

Борис Петров, финансист: "БНБ направи известна пауза и сега отново възстановява тези превантивни мерки с цел запазване на капиталовите буфери в банковия сектор и охлаждане на този висок темп на кредитен растеж."

Антон Андонов, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти: "Това няма да се отрази пряко на процеса на кредитиране, тъй като това засяга заделянето на резерви като съотношение между рисковите инвестиции на банките т.е. кредитите и собствения им капитал."

Централната банка продължава политиката си от 2017 г.

Дори след членството в еврозоната БНБ остава сред системно най-консервативните банките в Европа. Що се отнася до нивата на антицикличния буфер - България се нарежда сред страните с най-високи като Дания, Швеция и Нидерландия.

Несигурната геоикономическа обстановка е сред факторите зад решението на БНБ за повишение до 2.25% на капиталовия буфер, но има и вътрешноикономически.

Борис Петров, финансист: "Продължава тенденцията на завишен кредитен растеж, която допълнително тази година можеше да бъде подкрепена от освобождаване на високата ликвидност по линията на намалението на минималните задължителни резерви от БНБ и от друга по линията на високите капиталови показатели, които българските банки имат."

Банковата система у нас е с най-високата капиталова адекватност, успокояват експерти. Кредитополучателите - настоящи или бъдещи - едва ли ще усетят промяна от мярка.

Антон Андонов, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти: "По отношение на кредитирането не очакваме съществени промени. Може би този ръст ще се забави - няма да станем свидетели на толкова големи ръстове в кредитирането, а по отношение на имотите - да, имахме спад в броя на сделките в първото тримесечие и ние го отчетохме, но това не е неочаквано."

Борис Петров, финансист: "Налице е известно забавяне на продажбите на недвижими имоти. Някои считат, че това е временна мярка. Общо взето посока плавно приземяване."

Повишението на антицикличният буфер влиза в сила от 31 март следващата година.

#жилищно кредитиране #увеличаване #капиталов буфер #охлаждане #БНБ #новини в Метрото

