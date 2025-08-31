БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Величков: Играчите на ЦСКА трябва да демонстрират самочувствие в трудните моменти

Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
бойко величков представянето дотук кошмар
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори след равенството 2:2 със Славия в среща от седмия кръг на Първа лига. "Червените" остават без успех от началото на сезона и са 14-и в класирането.

"В мен разочарованието е не по-малко отколкото и след предния двубой. И не само заради резултата. Разочарован съм от липса на много неща, които не съумя нашият отбор да покаже. Да резюмирам набързо - не съм доволен от това, че двубоят тръгна много добре за нас, а реално не можахме да демонстрираме никаква класа, за да задържим топката, да контролираме играта. Вместо това започнахме да търсим някакви дълги топки. Не съм доволен от самочувствието, което бе демонстрирано и като отбор, и като индивидуалности. По този начин, без самочувствие, няма как да отговорим на високите изисквания, които има към нас", започна Величков и добави по темата:

"Липсата на самочувствие може да обяснена с много неща - страх, лоши резултати. Ние обяснения винаги можем да намерим - глупаво е да ги търсим. Важното е дали го демонстрираме, или не. Ако го имаме и не го демонстрираме като отбор и личности, можем донякъде да го оправдаем с някакви психологически състояния, проблеми моментни, но вярвам, че играчите на ЦСКА трябва да демонстрират самочувствие в трудните моменти, защото всеки може да демонстрира това самочувствие, тази увереност тогава, когато нещата вървят. Виждам, че отборът не показва тази увереност, която трябва да имат играчи на ЦСКА".

Закономерно Величков беше запитан и за бъдещето на старши треньора Душан Керкез.

"Разбирам ситуацията и защо повдигате темата. Разбира се, винаги когато нещата не вървят, това е тема в съвременния футбол. Не е обсъждано това нещо. Аз не съм обсъждал с никого. Не е поставено на въпрос и просто ще бъде нечестно и некоректно спрямо клуба да коментираме нещо такова в този момент. Когато дойдох в клуба, едно от нещата, които беше ясно заявено, е, че трябва да се действа в едно добро разбирателство, един добър колектив с всички спортни фигури в отбора. Аз не искам да се деля от старши треньора. Всички в клуба сме виновни за това състояние", обясни той.

Относно селекцията, Величков сподели:

"Селекцията върви със същите темпове, с които се случват напоследък нещата. В края на трансферния прозорец има известни притеснения кой, как, за колко пари би бил привлечен. Но не това е големият проблем в представянето на ЦСКА. Далеч сме от стандарта, а тези играчи са селектирани, очакванията към всички са коренно различни и трябва да има адекватен отговор от всички, които защитават фланелката."

"Решението, което взехме преди две седмици, когато аз застъпих, бе в името на това да се подобри атмосферата в съблекалнята, освен спортно-техническите възможности на играчите. Всеки един отговор от моя страна ще навреди на тези процеси. Иска ми се по-професионално да се случват нещата и информацията да излиза, когато е факт. Стартът е отвратителен, меко казано. На този етап хората имат право да са песимисти. Но всеки, който работи в клуба, трябва да се опита да излезе от тази ситуация. Това е задължение", отговори спортният директор на "армейците" на въпрос дали ще има още освободени футболисти.

Самият Керкез каза след ремито в "Овча купел", че не изпитва напрежение и чака нови играчи.

"При мен няма напрежение заради работата. Работя всеки ден нормално, спокоен съм. Гледам да съм спокоен за футболистите. Ако и аз съм напрегнат... Със сигурност искам да спечелим. Това е нормално и разбирам. Уважавам феновете и ще направим всичко да се обърне ситуацията. За нас идва в правилен момент (б.ред - паузата за националните отбори). В някои от новите липсва малко и физическата подготовка. Очаквам и още нови футболисти и след почивката да стартираме с победите. Знам, че новите футболисти ще са на добро физическо ниво, само трябва малко време с отбора", заяви босненският специалист.

