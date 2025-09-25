Бойко Величков: Искаме манталитета на Христо Янев в бъдещето на ЦСКА

Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, представи Христо Янев като нов треньор на представителния отбор пред медиите.

В анонса си ръководителят изреди част от причините, поради които от ръководството на клуба са се спрели именно върху идеята Янев за трети път да води любимия си отбор.