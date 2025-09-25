БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Янев: Искам да обединим усилия и да бъдем клуб в истинския смисъл на думата

Новият старши треньор на ЦСКА даде първата си пресконференция след завръщането си при "червените".

Христо Янев
Новият старши треньор на ЦСКА Христо Янев бе официално представен пред медиите днес.

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).

"Проведохме няколко разговора с Бойко Величков след мача с Ботев Враца. Най-важно е да стабилизираме отбора и да имаме резултати. Подписах се на каквото ми дадоха, не съм имал възможност да прочета детайлно договора. Тук съм да работя. Не съм поставял условия. Искам да обединим усилия и да бъдем клуб в истинския смисъл на думата. Без подкрепа от ръководството, футболистите и феновете няма да мога да се справя. Самичък няма да мога направя нищо", категоричен е наставникът.

Той вече е провел разговори със своите възпитаници.

"Вчера си поговорих с отбора. Видях готовност от страна на футболистите да променят онова, което в момента се случва. Трябва ни малко късмет и да си върнем увереността. Имам трима контузени футболисти - Делова, Скаршем и Турицов. Ще се доверя на вътрешното си усещане за мача с Локомотив София и ще заложа на хората, които са в най-добра форма", коментира Христо Янев.

По-рано днес бившият футболист на клуба Христо Стоичков отличи работата на Янев и му пожела успех.

"Поласкан съм от думите на Христо Стоичков. Готов съм да комуникирам с всеки да подобрим процесите в клуба", добави Янев.

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков определи изборът на Янев като обнадеждаващ.

