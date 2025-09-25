Христо Янев: Искам да обединим усилия и да бъдем клуб в истинския смисъл на думата

Новият старши треньор на ЦСКА Христо Янев бе официално представен пред медиите днес.

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).

"Проведохме няколко разговора с Бойко Величков след мача с Ботев Враца. Най-важно е да стабилизираме отбора и да имаме резултати. Подписах се на каквото ми дадоха, не съм имал възможност да прочета детайлно договора. Тук съм да работя. Не съм поставял условия. Искам да обединим усилия и да бъдем клуб в истинския смисъл на думата. Без подкрепа от ръководството, футболистите и феновете няма да мога да се справя. Самичък няма да мога направя нищо", категоричен е наставникът.

Той вече е провел разговори със своите възпитаници.

"Вчера си поговорих с отбора. Видях готовност от страна на футболистите да променят онова, което в момента се случва. Трябва ни малко късмет и да си върнем увереността. Имам трима контузени футболисти - Делова, Скаршем и Турицов. Ще се доверя на вътрешното си усещане за мача с Локомотив София и ще заложа на хората, които са в най-добра форма", коментира Христо Янев.

По-рано днес бившият футболист на клуба Христо Стоичков отличи работата на Янев и му пожела успех.

"Поласкан съм от думите на Христо Стоичков. Готов съм да комуникирам с всеки да подобрим процесите в клуба", добави Янев.

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков определи изборът на Янев като обнадеждаващ.