Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 01:15 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Христо Стоичков коментира Златната топка Усман Дембеле и преминаването на Христо Янев в ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Легендарната осмица на българския футбол отличи усърдната им работа.

Христо Стоичков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Христо Стоичков поздрави крилото на Пари Сен Жермен Усман Дембеле за спечелването на Златната топка.

Французинът получи най-престижното индивидуално отличие във футбола на специална церемония в Париж в понеделник, на която сред гостите бе и Стоичков. Дембеле спечели анкетата в конкуренцията на 18-годишния суперталант на Барселона Ламин Ямал, който остана втори в класацията.

"Дембеле преди три години беше жестоко критикуван в Барселона за неговото отношение. В Барселона беше забравил да играе футбол, но в последната година и половина видях един различен Дембеле, много по-концентриран, много по-вдъхновен, много по-полезен за отбора си, не е този индивидуалист, който гледахме в Барселона. Изключителна година за ПСЖ начело с Луик Енрике като треньор. Дембеле вкара 35 гола, 16 асистенции. От другата страна имаме Ламин Ямал, едно момче на 18 години, което тепърва започва в големия футбол, с големи качества и перспектива, но времето ще покаже. Защото много пъти сме виждали как някой футболист изгрява за една година и след това го няма, не се сещаме за тях", коментира Христо Стоичков пред репортери след обявяване на проекта за заснемането на игрален филм за живота на именития български футболист.

Бившият футболист на ЦСКА пожела успех на новия старши треньор на отбора Христо Янев.

"Познавам Ицо Янев много добре, уникално момче. Не е важно къде е бил треньор, оттук-нататък е важно да бъде концентриран. Времето ще покаже дали в точния момент е дошъл в ЦСКА. Ако той направи така, че всички около него и самите футболисти да му вярват, няма да бъде трудно да работи. Аз му бил треньор в отбори, които съм водил, най-вече в Ловеч, където беше най-важният футболист в отбора заедно с Бодуров и Георги Миланов. Надявам се да успее в ЦСКА, но резултатите са най-важни", каза Стоичков пред репортери след представянето на проекта за игрален филм за живота на легендарната осмица.

#Златна топка 2025 година #Усман Дембеле #Христо Янев

