Христо Стоичков коментира Златната топка Усман Дембеле и преминаването на Христо Янев в ЦСКА

Христо Стоичков поздрави крилото на Пари Сен Жермен Усман Дембеле за спечелването на Златната топка.

Французинът получи най-престижното индивидуално отличие във футбола на специална церемония в Париж в понеделник, на която сред гостите бе и Стоичков. Дембеле спечели анкетата в конкуренцията на 18-годишния суперталант на Барселона Ламин Ямал, който остана втори в класацията.

"Дембеле преди три години беше жестоко критикуван в Барселона за неговото отношение. В Барселона беше забравил да играе футбол, но в последната година и половина видях един различен Дембеле, много по-концентриран, много по-вдъхновен, много по-полезен за отбора си, не е този индивидуалист, който гледахме в Барселона. Изключителна година за ПСЖ начело с Луик Енрике като треньор. Дембеле вкара 35 гола, 16 асистенции. От другата страна имаме Ламин Ямал, едно момче на 18 години, което тепърва започва в големия футбол, с големи качества и перспектива, но времето ще покаже. Защото много пъти сме виждали как някой футболист изгрява за една година и след това го няма, не се сещаме за тях", коментира Христо Стоичков пред репортери след обявяване на проекта за заснемането на игрален филм за живота на именития български футболист.

Бившият футболист на ЦСКА пожела успех на новия старши треньор на отбора Христо Янев.