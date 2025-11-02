БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Величков: Манталитетът и историята показват, че ЦСКА трябва да бъде първи

Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Спортният директор на ЦСКА похвали отбора след успеха над Монтана и сподели очакванията си за предстоящото Вечно дерби с Левски.

Бойко Величков
Снимка: Startphoto.bg
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков е категоричен, че манталитетът и историята показват, че "армейците" трябва да бъдат първи.

Той сподели радостта си след домакинската победа над Монтана с 3:1.

"Ясно беше, че с оглед позицията, на която се намирахме, тези последни три двубоя за първенство, плюс този за Купата, бяха в графата „задължителни“ и трябваше да направим всичко възможно да вземем максималния брой точки от тях. Игрово показахме доста добри неща. Ние сме далеч от мисълта, че можем през цялото време да демонстрираме тези отлични неща, които показахме срещу Берое. Знаем нашите слабости и знаем как да печелим тези двубои. Радвам се, че успяхме да го направим, защото имаме още много работа за вършене", заяви бившият играч на "червените" след срещата.

Величков отличи и работата на старши треньора Христо Янев.

"Той има манталитетът, който е необходим за нашия клуб. Радващото е, че в момента в клуба хората, които работят, знаят какво трябва да бъде и това дава ясна посока къде трябва да сме. Вярвам, че е ясно и как трябва да се случи това нещо. Христо се справя отлично", допълни спортният директор на клуба.

Величков сподели очакванията си за предстоящото Вечно дерби с Левски.

"Знам колко непредвидимо може да бъде дербито. Левски е в добро спортно-техническо състояние и е на отлична позиция. Ние си гледаме нашата роля и да излезем по начин, по който да дадем най-доброто от себе си. Това е целта. Нашата концентрация трябва да бъде нивото на представяне на терена. Със сигурност искаме да имаме отличен отбор, който да се бори за първото място. Знаем какви футболисти трябва да бъдат привлечени. ЦСКА трябва да се бори за трите точки във всеки мач и да наваксва, както напоследък прави, в класирането. Манталитетът и историята показват, че ЦСКА трябва да бъде първи", каза Величков.

ЦСКА загря за Вечното дерби с домакински успех над Моната
ЦСКА загря за Вечното дерби с домакински успех над Моната
Леандро Годой се разписа на два пъти от дузпа.
Чете се за: 01:57 мин.
