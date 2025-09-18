Бойко Величков поиска оставката на Душан Керкез

Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя, каза още пред репортери спортният директор на ЦСКА.
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призова старши треньора на отбора Душан Керкез да си подаде оставката след загубата с 0:1 от Арда.
"Изключително разочарование от гледна точка не само на резултата, от поведението на играчите също. Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя. Много грешни подавания, непредизвикани технически грешки. Необясними за професионални футболисти. Що се отнася до моментната ситуация - аз смятам, че е време за отговорност и очаквам старши треньорът да си подаде оставката, както аз бих направил. Призовавам го. Ако не я подаде, е решение на ръководството, но аз смятам, че трябва да го направи", каза Величков пред репортери след мача.