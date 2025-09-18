БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Величков поиска оставката на Душан Керкез

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя, каза още пред репортери спортният директор на ЦСКА.

новият спортен директор цска бойко величков време дела всички обичат цска
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призова старши треньора на отбора Душан Керкез да си подаде оставката след загубата с 0:1 от Арда.

"Изключително разочарование от гледна точка не само на резултата, от поведението на играчите също. Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя. Много грешни подавания, непредизвикани технически грешки. Необясними за професионални футболисти. Що се отнася до моментната ситуация - аз смятам, че е време за отговорност и очаквам старши треньорът да си подаде оставката, както аз бих направил. Призовавам го. Ако не я подаде, е решение на ръководството, но аз смятам, че трябва да го направи", каза Величков пред репортери след мача.

Свързани статии:

Керкез не пожела да подаде оставка след поредното разочарование
Керкез не пожела да подаде оставка след поредното разочарование
Треньорът на ЦСКА все пак пое отговорност за загубата от Арда.
Чете се за: 02:07 мин.
Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута
Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута
Кърджалии прекъснаха серията си от четири поредни мача от...
Чете се за: 02:52 мин.
#Бойко Величков #Първа лига 2025/2026 #Душан Керкез #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
2
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
5
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Български футбол

Керкез не пожела да подаде оставка след поредното разочарование
Керкез не пожела да подаде оставка след поредното разочарование
Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута Арда измъкна трите точки срещу ЦСКА с гол в 89-ата минута
Чете се за: 02:52 мин.
Първа лига: Арда - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Арда - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Гледайте Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Виктор Попов започна пълноценни тренировки с Корона Виктор Попов започна пълноценни тренировки с Корона
Чете се за: 01:57 мин.
Веласкес: Повишила се е увереността, но сме здраво стъпили на земята Веласкес: Повишила се е увереността, но сме здраво стъпили на земята
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ