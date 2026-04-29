Бойко Величков: Заслужено сме на финал

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред репортерите след класирането на финал за Купата на България.

"Червените" отстраниха миналогодишния носител на трофея Лудогорец с общ резултат 2:1.

"Днешният мач бе изключително важен в цялостната посока, в която сме тръгнали. С оглед всичко, което се случи на клуба през последните почти три години. Днес трябваше да бъде постигнат резултат, какъвто да ни отведе на финала. Ние все още нищо не сме спечелили", започна бившият футболист на клуба.

Според него столичният отбор заслужено стигна до финала.

"Трудната работа предстои. Със сигурност има няколко неща, които трябва да кажем - уважението към следващия противник в турнира. Ще обърнем внимание на силните му страни. Заслужено сме на финал", добави юношата на "червените".

Величков увери, че ръководството на отбора работи усилено, за да прави феновете щастливи.