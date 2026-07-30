Боклукът в „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ – още проблеми, но с обещание за решение

Обещание, че проблемът с боклука в районите „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ ще се разреши до три седмици, получи кметът на един от засегнатите райони – Георги Илиев. Това стана ясно след среща между него и заместник-кмета по екология на Столичната община инж. Николай Неделков.

Как се справят жителите на засегнатите райони, установи проверка на БНТ. Въпреки уверенията, че ситуацията постепенно се нормализира, в район „Слатина“ все още има места, където контейнерите остават препълнени, а отпадъците се трупат и около тях.

Вера, жител: „Ужасно нещо е, разбирате ли, просто ужасно. Изхвърлят всичко, всичко. Кашони, стъклени бутилки, всичко е в този масов боклук. Отвратена съм. Зимата, когато беше големият проблем с боклука, оттогава не е спирало, не е спирало. Днес ще изчистят боклука, утре е пълно. Матраци, тоалетни чинии – то е безумие, безумие е направо. Такива гуми автомобилни – страшно нещо е.“

Събирането на едрогабаритния отпадък остава проблем, потвърдиха и от Столична община.

Николай Неделков, заместник-кмет направление „Околна среда“: „Както успяхме да наваксаме с битовия в тези 2-3 седмици, така в следващите дни ще наваксаме с едрогабаритния. Вмомента в трите района работят около 20 камиона, които събират битовия отпадък, и съответно 6 камиона за едрогабаритния.“

Един документ дели фирмата, спечелила конкурса за сметосъбиране, от това да започне работа.

Николай Неделков, заместник-кмет направление „Околна среда“: „ Могат да влязат да чистят в рамките на между 1 и 3 седмици.“

Георги Илиев, кмет на район „Слатина“: „Получаваме справка какъв процент от кофите се обслужват ежедневно и, както каза г-н Неделков, проблемът, който е най-видим в район „Слатина“, е кв. „Христо Ботев“ в момента. Там проблемът се надявам, имам и уверенията, че в рамките на една седмица ще бъде решен.“

Мръсотията по улиците също притеснява хората.

Иван Костадинов, жител: „Имаше едни такива чистачки, които събираха листата. Сега не ги виждам из района, има ли ги, няма ли ги, нямам идея. Вижте, то като завали един дъжд, тези шумки отиват в канала и се задръства, и улицата става река.“

Николай Неделков, заместник-кмет направление „Околна среда“: „Снощи имаше миене в район „Подуяне“ на три основни улици, в район „Слатина“ вече се извърши на две. Улиците се подготвят, така че ще продължат и в следващите дни да бъдат измивани част от тях. Отделно с това се почистват и дъждоприемните шахти.“

Вече повече от 7 месеца жителите на кварталите, които попадат в Зона 3, виждат едни и същи гледки.