Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 03:07 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Болоня обърна Верона в Серия А

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Тимът се върна на победния път в италианския шампионат.

Болоня обърна Верона в Серия А
Снимка: БТА
Болония се върна към победите в Серия А. Тимът надви Верона при гостуването си след 3:2 в мач 16-ия кръг.

Болоня нямаше победа в седем поредни шампионатни срещи, но успя да направи обрат срещу Верона и с 30 точки в актива се изкачи на осмото място в класирането. Верона дели последното място с Пиза, като двата отбора имат по 13 точки.

Верона поведе в резултата в 13-ата минута с гол на Гифт Орбан, но Болоня направи обрат до почивката с попадения на Рикардо Орсолини, Йенс Одгор и Сантяго Кастро.

Верона си върна надеждите да стигне поне до точката след автогол на Фройлер в 71-а минута, но до края Болоня успя да удържи крехкия си аванс и да си тръгне с трите точки.

#Серия А 2025/26 #ФК Верона #ФК Болоня

