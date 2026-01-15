Болоня обърна Верона в Серия А

Болония се върна към победите в Серия А. Тимът надви Верона при гостуването си след 3:2 в мач 16-ия кръг.

Болоня нямаше победа в седем поредни шампионатни срещи, но успя да направи обрат срещу Верона и с 30 точки в актива се изкачи на осмото място в класирането. Верона дели последното място с Пиза, като двата отбора имат по 13 точки.

Верона поведе в резултата в 13-ата минута с гол на Гифт Орбан, но Болоня направи обрат до почивката с попадения на Рикардо Орсолини, Йенс Одгор и Сантяго Кастро.

Верона си върна надеждите да стигне поне до точката след автогол на Фройлер в 71-а минута, но до края Болоня успя да удържи крехкия си аванс и да си тръгне с трите точки.