Болоня обвърза една от звездите си до 2031 година

Болоня официално обяви удължаването на договора на Рикардо Орсолини. Италианският национал ще остане на "Ренато Дал'Ара“ до 30 юни 2031 година, след като постигна споразумение с ръководството за нов дългосрочен контракт.

Орсолини се превърна в една от емблематичните фигури на Болоня през последните години. Крилото пристигна в клуба през януари 2018 година под наем от Ювентус, а след края на сезон 2018/2019 беше привлечен за постоянно срещу 15 милиона евро.

За осем години и половина с екипа на Болоня роденият през 1997 година футболист е натрупал 309 официални мача, в които е отбелязал 87 гола.

Орсолини беше и сред основните фигури при един от най-значимите успехи в съвременната история на клуба – спечелването на Купата на Италия през 2025 година.

"Болоня обявява, че постигна споразумение с нападателя Рикардо Орсолини за удължаване на договора му до 30 юни 2031 година“, съобщиха официално от клуба.

С новия контракт Болоня си гарантира услугите на един от най-постоянните си футболисти за още няколко сезона, а Орсолини получава възможност да продължи да трупа мачове и голове за клуба, в който прекара по-голямата част от професионалната си кариера.