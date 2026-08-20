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Болоня обвърза една от звездите си до 2031 година

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Рикардо Орсолини подписа нов дългосрочен договор с клуба, за който има 309 мача и 87 гола

Снимка: БГНЕС
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Болоня официално обяви удължаването на договора на Рикардо Орсолини. Италианският национал ще остане на "Ренато Дал'Ара“ до 30 юни 2031 година, след като постигна споразумение с ръководството за нов дългосрочен контракт.

Орсолини се превърна в една от емблематичните фигури на Болоня през последните години. Крилото пристигна в клуба през януари 2018 година под наем от Ювентус, а след края на сезон 2018/2019 беше привлечен за постоянно срещу 15 милиона евро.

За осем години и половина с екипа на Болоня роденият през 1997 година футболист е натрупал 309 официални мача, в които е отбелязал 87 гола.

Орсолини беше и сред основните фигури при един от най-значимите успехи в съвременната история на клуба – спечелването на Купата на Италия през 2025 година.

"Болоня обявява, че постигна споразумение с нападателя Рикардо Орсолини за удължаване на договора му до 30 юни 2031 година“, съобщиха официално от клуба.

С новия контракт Болоня си гарантира услугите на един от най-постоянните си футболисти за още няколко сезона, а Орсолини получава възможност да продължи да трупа мачове и голове за клуба, в който прекара по-голямата част от професионалната си кариера.

#Рикардо Орсолини #ФК Болоня

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