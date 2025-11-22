Болоня разби Удинезе и се изравни с лидерите в класирането

Болоня пропусна отличен шанс да поведе още преди почивката – в 41-ата минута Рикардо Орсолини изпълни дузпа, но Мадука Окойе спаси. Възпитаниците на Тиаго Мота компенсираха след паузата: два бързи гола на Томазо Побега пречупиха двубоя, а в добавеното време Федерико Бернардески оформи категоричното 0:3.

Удинезе бе далеч от нивото на съперника, въпреки че Болоня игра без група ключови контузени – Чиро Имобиле, Емил Холм, Лукаш Скорупски, Ремо Фройлер, Джонатан Роу и Николо Камбиаги. Гостите доминираха през целия мач, а Окойе, героят при дузпата, сгреши тежко при втория гол, когато позволи топката да мине зад гърба му и улесни Побега.

Болоня можеше да направи резултата още по-убедителен, но в 74-ата минута Джовани Фабиан пропусна от няколко метра.

В другия ранен мач от кръга Каляри и Дженоа завършиха 3:3 в голово шоу. Четири попадения паднаха още до почивката – двата пъти Дженоа повеждаше чрез Витиня и Лео Йостигард, а Каляри изравняваше с голове на Дженаро Борели и Себастиано Еспозито. Борели донесе пълен обрат в 60-ата минута, но Аарон Мартин фиксира крайното 3:3 осем минути преди края. В добавеното време Дженоа остана с човек по-малко след втория жълт картон на Брукс Нортън-Къфи.