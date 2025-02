Border Police Receives 52 New Vehilces

On February 26, the General Directorate "Border Police" will receive 52 minibuses, the Ministry of Interior said.

The new vehicles were purchased under the project "Delivery of Vehicles for the Purposes of Border Control," funded through the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy for the period 2021 - 2027.

