Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи

Днес ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево. Ще е почти тихо, в източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, за София – около 0°. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 9°.



По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около минус 1°.

През следващите дни ще бъде предимно облачно. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между минус 2° и 3°, а максималните - между 5° и 10°. Във вторник ще е почти тихо и на много места в низините и котловините ще остане мъгливо.

В сряда на места в Северна и Западна България ще има валежи от дъжд. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от североизток, а през нощта срещу четвъртък и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. В четвъртък валежи ще има на много места в цялата страна.

Повишена вероятност да са значителни по количество има в югозападната половина от страната. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между 0° и 5°, по-високи в югоизточните райони. Със застудяването във високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.