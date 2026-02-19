Ръководството, треньорският щаб, играчи, служители, ветерани и привърженици на Левски поднесоха цветя и венци пред паметника на Апостола по случай 153 години от обесването му.

Пред медиите застана изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров.

"Носим името на Апостола и това само по себе си говори за голяма отговорност", започна той и допълни относно борбата за титлата:

"Разбира се, че ние ще правим малки крачки, мислим мач за мач. Вървим в правилната посока".

На въпрос дали е забравено разочарованието от двете загуби от Лудогорец съответно за Суперкупата на България и Купата на страната, Боримиров заяви:

"Аз не мога да кажа разочарование, мисля, че играхме добре, особено за Купата, там показахме, че имаме силите и възможностите. Не в 1-2 интервюта съм казал, че трябва да се подобрим пред противниковата врата, за да сме още по-успешни".

"Аз мисля, че всеки един от футболистите знае, че е дошъл в голям клуб", каза още той.

Относно евентуален нов спонсор, Боримиров сподели:

"Към момента не мога да ви кажа нищо, когато дойде времето, ще разберете. Нямаме срокове. Когато стане това факт, мисля, че през нашия сайт ще разберете."

На въпрос дали е плюс за Левски, че Лудогорец играе на три фронта, той каза:

"Предстои да разберем. Когато играеш на три фронта, по-трудно е да се концентрираш върху първенството, не знам какви са им целите".

"В Левски няма незаменяеми футболисти. Ще се радваме Макун да се върне възможно най-скоро", завърши изпълнителният директор на лидера в Първа лига.