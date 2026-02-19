БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Боримиров: Носим името на Апостола и това само по себе си говори за голяма отговорност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази
боримиров носим името апостола себе говори голяма отговорност
Слушай новината

Ръководството, треньорският щаб, играчи, служители, ветерани и привърженици на Левски поднесоха цветя и венци пред паметника на Апостола по случай 153 години от обесването му.

Пред медиите застана изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров.

"Носим името на Апостола и това само по себе си говори за голяма отговорност", започна той и допълни относно борбата за титлата:

"Разбира се, че ние ще правим малки крачки, мислим мач за мач. Вървим в правилната посока".

На въпрос дали е забравено разочарованието от двете загуби от Лудогорец съответно за Суперкупата на България и Купата на страната, Боримиров заяви:

"Аз не мога да кажа разочарование, мисля, че играхме добре, особено за Купата, там показахме, че имаме силите и възможностите. Не в 1-2 интервюта съм казал, че трябва да се подобрим пред противниковата врата, за да сме още по-успешни".

"Аз мисля, че всеки един от футболистите знае, че е дошъл в голям клуб", каза още той.

Относно евентуален нов спонсор, Боримиров сподели:

"Към момента не мога да ви кажа нищо, когато дойде времето, ще разберете. Нямаме срокове. Когато стане това факт, мисля, че през нашия сайт ще разберете."

На въпрос дали е плюс за Левски, че Лудогорец играе на три фронта, той каза:

"Предстои да разберем. Когато играеш на три фронта, по-трудно е да се концентрираш върху първенството, не знам какви са им целите".

"В Левски няма незаменяеми футболисти. Ще се радваме Макун да се върне възможно най-скоро", завърши изпълнителният директор на лидера в Първа лига.

Свързани статии:

ПФК Левски поднесе цветя пред паметника на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
ПФК Левски поднесе цветя пред паметника на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Ръководство, треньори, ветерани, юноши и фенове на Левски отдадоха...
#Даниел Боримиров #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
4
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
5
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Български футбол

ПФК Левски поднесе цветя пред паметника на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
ПФК Левски поднесе цветя пред паметника на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Лудогорец пребори снега и се похвали с отлични условия на “Хювефарма Арена” преди мача с Ференцварош тази вечер Лудогорец пребори снега и се похвали с отлични условия на “Хювефарма Арена” преди мача с Ференцварош тази вечер
Чете се за: 01:25 мин.
ЦСКА 1948 обяви раздялата си с Талис ЦСКА 1948 обяви раздялата си с Талис
Чете се за: 00:42 мин.
Лудогорец приема унгарския шампион Ференцварош в плейофен сблъсък от турнира Лига Европа Лудогорец приема унгарския шампион Ференцварош в плейофен сблъсък от турнира Лига Европа
Чете се за: 03:20 мин.
Мартин Величков преподписа с Локомотив София Мартин Величков преподписа с Локомотив София
Чете се за: 00:37 мин.
Роби Кийн: Лудогорец е много силен отбор Роби Кийн: Лудогорец е много силен отбор
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Ирина Щонова встъпи в длъжност като служебен министър на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ