Борис Бонев: Бюджета за транспорта в София е с дупка от 100 милиона лева

Борис Бонев, общински съветник и председател на групата „Спаси София“, предупреди за сериозни проблеми с бюджета на София и липсата на средства за градския транспорт. Той обясни в "Още от деня", че въпреки обещанията на правителството, заложените пари за транспорт не са включени в бюджета на столицата, което ще затрудни функционирането на системата и ще окаже негативно влияние върху жителите.

„Грешно, лошо ще се отрази, защото средствата за градския транспорт, които Борисов много щедро обеща при протеста на транспортните синдикати преди няколко месеца, ги няма заложени в бюджета. Абсолютно сигурно. Аз изпомняте, че той гарантираше, че тях ще ги има...Вече поредна година Столична община не може да се пребори с държавата средствата за охрана на метрото да се поемат от държавата. В момента ние плащаме на МВР, въпреки че други стратегически обекти се пазят от фирми за охрана. Точно така. Самата столична община има собствена фирма за охрана. Т.е. държавата ни задължава да пазим с полицията, а ние трябва да плащаме на полицията да ни пази — 20 милиона са само за охрана и за заплати на полицаите. В момента транспортната рамка на градския транспорт на София е с прогнозна дупка от 100 милиона лева. Без държавата няма как, но държавата, както виждате, е по-важно да национализира тотото, да създава магазини за хората, отколкото да се погрижи за истинските проблеми на софиянци", обясни Борис Бонев.

От „Спаси София“ имат план-програма за строителство на 40 паркигна за 5 години, който утре ще го предложат.

„Програмата за строителството на 40 паркинга с 13 668 места не е разработена последните дни, а има две години анали на потенциалните терени, какво трябва да бъде направено“

Той уточни, че 31 от тези паркинга са в райони, в които вече има въведени зони за паркиране или ще бъдат въведени. Строежът на паркингите ще бъде финансиран от част от парите от зоните, средства от капиталовата програма на Столична община и частни партньорства.

По думите му програмата е подкрепена във всички комисии на Общинския съвет: