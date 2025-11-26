Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2026 г.

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. Бюджетът на НЗОК възлиза на 5,572 млрд. евро.

Приходите включват здравноосигурителни вноски в размер на 3,177 млрд. евро и трансфери за здравно осигуряване в размер на 2,019 млрд. евро.

Неданъчните приходи са 16,856 млн. евро, а трансферите от Министерството на здравеопазването възлизат на 98,718 млн. евро.

В тези трансфери се включват средства за ваксини и дейности по Закона за здравето – 15,277 млн. евро, дейности за неосигурени лица – 4,494 млн. евро, лечение на лица под и над 18 години – 42,627 млн. евро, и помощни средства за хора с увреждания – 28,121 млн. евро.