Борис Начев и Падуа спечелиха дербито с Гротадзолина с Георги Татаров и Илия Петков в състава си

Националът Борис Начев и отборът на Сонепар Падуа постигнаха втора победа в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини се наложиха като домакини над Юаса Батери Гротадзолина с националите Георги Татаров и Илия Петков в състава с 3:1 (25:22, 26:24, 20:25, 25:21) в двубой от четвъртия кръг на шампионата, изигран в "Киоене Арена".

Борис Начев се появи в игра за кратко в третия гейм, но не отбеляза точков актив. Най-резултатен стана Матиа Ориоли с 21 точки (3 блокади), Велко Машулович добави 15 точки (2 аса, 2 блокади).

За съперника Георги Татаров започна като титуляр за гостите, след което бе заменен, за да се върне в игра за началото на третия гейм. За времето си на терена той се отчете с 9 точки.

Илия Петков игра през цялото време и завърши 6 точки (1 ас, 1 блокада). Най-голям актив записа Амир Голзадех - 23 точки (2 аса, 1 блокада).

Падуа е с 5 точки (2 победи и 2 загуби) и е на осма позиция. Гротзадзолина е на последното 12-о място в подреждането без победа до момента и 1 точка.

В изтеглен мач от шести кръг Начев и съотборниците му са гости на Модена - в неделя (9 ноември) от 19:00 ч. б.в. Следващият мач на Гротадзолина е от пети кръг срещу новака Кунео, на 16 ноември (неделя) от 19:00 ч. б.в.