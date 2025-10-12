Борислава Христова и Атинайкос с първи верен ход в Гърция

Борислава Христова и Атинайкос записаха първи успех през новия сезон в елита на Гърция. Българката и нейните съотборнички се справиха при визитата си на ПАОК след 87:63 в мач от втория кръг.

Христова намери място в стартовата петица и допринесе за успеха на новия си отбор. Българската националка бе близо до дабъл-дабъл. Крилото финишира със 7 точки, 7 борби и 3 асистенции за 19 минути, в които се престоя на паркета. При стрелбата си тя бе 2/5 от средна дистанция и 1/4 от далечно разстояние.

Това бе достатъчно за баскетболистките на Стела Калициду да имат вече победа и загуба в шампионата на южната ни съседка. На 19 октомври (неделя) Христова и компания ще приемат Неа Йония.

Гостите взеха нещата в свои ръце още през първата част, която бе спечелена от тях с 5 точки. Във втория период тимът от Атина увеличи оборотите, а с това и преднината, за да се изстрелят при 46:34 на голямата почивка. През второто полувреме участникът в Еврокъп продължи да доминира и сложи край на интригата.

Лука Василки бе над всички за победителките с 16 точки и 7 борби.