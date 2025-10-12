БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Борислава Христова и Атинайкос с първи верен ход в Гърция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Баскетболната националка допринесе за успеха на тима от Атина.

борислава христова атинайкос първи верен ход гърция
Слушай новината

Борислава Христова и Атинайкос записаха първи успех през новия сезон в елита на Гърция. Българката и нейните съотборнички се справиха при визитата си на ПАОК след 87:63 в мач от втория кръг.

Христова намери място в стартовата петица и допринесе за успеха на новия си отбор. Българската националка бе близо до дабъл-дабъл. Крилото финишира със 7 точки, 7 борби и 3 асистенции за 19 минути, в които се престоя на паркета. При стрелбата си тя бе 2/5 от средна дистанция и 1/4 от далечно разстояние.

Това бе достатъчно за баскетболистките на Стела Калициду да имат вече победа и загуба в шампионата на южната ни съседка. На 19 октомври (неделя) Христова и компания ще приемат Неа Йония.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Athinaikos WBC (@athinaikos.wbc)


Гостите взеха нещата в свои ръце още през първата част, която бе спечелена от тях с 5 точки. Във втория период тимът от Атина увеличи оборотите, а с това и преднината, за да се изстрелят при 46:34 на голямата почивка. През второто полувреме участникът в Еврокъп продължи да доминира и сложи край на интригата.

Лука Василки бе над всички за победителките с 16 точки и 7 борби.

#БК Атинайкос #Борислава Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
3
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
4
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
5
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
6
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
5
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
6
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"

Още от: Спорт

БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България
БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България
Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания Двама отпаднаха от състава на националите за мача с Испания
Чете се за: 01:27 мин.
Валентен Вашеро спечели титлата от Мастърса в Шанхай в емоционален финал със своя братовчед Артур Риндеркнеш Валентен Вашеро спечели титлата от Мастърса в Шанхай в емоционален финал със своя братовчед Артур Риндеркнеш
Чете се за: 03:02 мин.
Милица Мирчева: Можеше да включим поне още 2000 човека в Софийския маратон Милица Мирчева: Можеше да включим поне още 2000 човека в Софийския маратон
Чете се за: 01:32 мин.
Димитър Илиев в предаването "Зала на славата" Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:20 мин.
Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине Стефан Ботев: Ако бъда сменен, федерацията ще замине
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра Даян Кийтън - символът на неподправената елегантност в киното, телевизията и театъра
Чете се за: 08:40 мин.
По света
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ