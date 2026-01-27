Борнемут подписа с бразилски тийнейджър за заместник на Семеньо

Ръководството на Борнемут обяви трансфера на нападателя Райън, който идва от бразилския клуб Васко да Гама.

19-годишният бразилец подписа договор до 30 юни 2031 година. Трансферът е на стойност 24.7 милиона паунда.

Райън е продукт на младежката академия на Васко да Гама. Той е изиграл 99 мача за клуба, отбелязвайки 25 гола и давайки 2 асистенции. Играл е и 14 пъти за младежкия отбор на Бразилия, отбелязвайки 8 попадения.

В Борнемут Райън ще трябва да замени Антоан Семеньо, който по-рано през месеца премина в Манчестър Сити срещу 65 милиона паунда.