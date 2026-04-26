Борусия Дортмунд надви Фрайбург и си гарантира участие в Шампионска лига

Борусия Дортмунд си гарантира участие в Шампионската лига за 11-ти пореден сезон след домакинска победа с 4:0 над Фрайбург в 31-ия кръг на германското футболно първенство. Успехът беше шести пореден като домакин за тима от Дортмунд в Бундеслигата с поне три гола разлика.

Борусия заема второ място във временното класиране с 67 точки, на пет през третия РБ Лайпциг, докато гостите са осми с 43 точки, колкото има и седмият Айнтрахт Франкфурт.

Надявайки се да се възползва от факта, че за Фрайбург предстои полуфинален мач в Лига Европа през следващата седмица, Борусия Дортмунд започна много активно и поведе още в осмата минута. Максимилиан Байер се възползва от пас на Рами Бенсебаини и се разписа за 1:0.

До почивката последваха още две попадения за домакините - на Серу Гираси след чудесно подаване от Юлиан Бранд в 14-ата и на Бенсебаини в 31-ата минута след ъглов удар, изпълнен от Юлиан Риерсон, за да направят аванса на Борусия 3:0.

След почивката домакините намалиха оборотите, а футболистите на Фрайбург пропуснаха шансове да намалят пасива си, преди португалецът Фабио Силва да оформи крайното 4:0 в 87-ата минута.