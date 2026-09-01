борусия дортмунд привлича млад защитник

Отборът на Борусия Дортмунд ще привлече под наем полузащитника на Арсенал Итън Нванери, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Заплата на 19-годишния халф ще бъде покрита изцяло от германския клуб, който се наложи спешно да търси заместник на новопривлечения Янис Константелиас, който скъса кръстни връзки още в дебютния си мач в Бундеслигата.

Нванери бе цел на Борусия и през миналия сезон, но тогава англичанинът предпочете да подпише нов договор с Арсенал. Той обаче не успя да се наложи в състава на "артилеристите" и през миналата кампания бе пратен под наем във френския Олимпик Марсилия.