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Борусия Мьонхенгладбах сложи край на мъките си в Бундеслигата

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Тимът надви Щутгарт.

Борусия Мьонхенгладбах сложи край на мъките си в Бундеслигата
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Борусия Мьонхенгладбах постигна първи успех от началото на сезона в Бундеслигата. Тимът спечели при гостуването си на Щутгарт с 3:2 в мач от седмия кръг.

Измъчваният от контузии състав загуби първите шест мача от сезона и нещата изглеждаха мрачни за гостите, когато Ермедин Демирович даде преднина на Щутгарт в петата минута. Домакините обаче загубиха инерцията си и Мьонхенгладбах изравни в 38-ата минута, когато Джо Скали направи отклони топката с пета след удар на съотборника си Зенто Уно.

Голът даде тласък на гостите и те поведоха в 51-ата минута. Ваел Мохя преодоля двама защитници близо до голлинията и върна топката обратно на Суто Мачино, който стреля в мрежата. Демирович беше близо до изравняване в 64-ата минута, но Гладбах направи резултата 3:1 две минути по-късно, когато Скъли успя да задържи топката в игра и я прехвърли през вратата за Мохя, който с глава я прати във вратата на съперника.

Демирович върна едно попадение за Щутгарт в играта в 83-ата минута, но Гладбах задържа трите точки, след като Мориц спаси удар на Билал Ел Ханус.

Гладбах остава последен, но с победата избегна да стане първият отбор в историята на Бундеслигата, който губи първите си седем мача от сезона. Клубът от Шампионската лига Щутгарт е 14-и с шест точки, като трудният му старт в шампионата продължава.

#Бундеслига 2026/2027 #ФК Борусия Мьонхенгладбах #ФК Щутгарт

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