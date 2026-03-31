Босна и Херцеговина стои на пътя на Италия към Мондиал 2026

Победителят си гарантира участие на световното първенство по футбол.

Четирите плейофа в зона Европа, които ще определят последните представители от континента на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико това лято, ще се изиграят във вторник, 31 март. И четирите започват в 21:45 часа българско време. В един от тях Италия гостува на Босна и Херцеговина.

На стадиона в Зеница босненците ще опитат да лишат „Скуадра Адзура“ от световни финали на трето поредно издание, след като италианците не играха в Русия и в Катар съответно през 2018 и 2022 г. Домакините стигнаха до решителния двубой на собствен терен, след като губеха от Уелс с 0:1 до 86-та минута. Тогава ветеранът Един Джеко изравни, а при дузпите босненците бяха по-съобразителни и след 4:2 разплакаха „драконите“.

Сега съперникът ще е по-тежък. Италия на Дженаро Гатузо победи, макар и да не впечатли, Северна Ирландия с 2:0 в Бергамо. Точни за „Скуадрата“ бяха Сандро Тонали и Мойс Кийн. Южняците не са играли на Мондиал от 2014-а насам – в плейофите преди световните първенства през 2018 и 2022 г. те бяха неизменно елиминирани – веднъж от Швеция, а впоследствие и от Северна Македония.

Победителят от двойката Босна и Херцеговина – Италия ще играе на Мондиала в група В, където са още един от домакините – Канада, както и Катар и Швейцария.

Програмата за финалните плейофи в зона Европа:

Босна и Херцеговина – Италия
Чехия – Дания
Косово – Турция
Швеция – Полша

