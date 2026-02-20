БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бостън ликува срещу Голдън Стейт в НБА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
Спорт
Запази

"Келтите" се изкачиха до второто място в Източната конференция.

Бостън ликува срещу Голдън Стейт в НБА
Слушай новината

Бостън Селтикс победи Голдън Стейт Уориърс със 121:110 като гост, с което се изкачи на втората позиция в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА). Джейлън Браун записа третия си трипъл-дабъл за кампанията, а „Келтите“ стреляха при 52% успеваемост от игра и 43% от далечно разстояние за едно от по-силните си представяния от старта на сезона. За Уориърс дебюта си направи бившият шампион с Бостън Кристапс Порзингис, но не успя да помогне на тима си, записвайки едва 12 точки.

Джейлън Браун завърши с 23 точки, 15 борби и 13 асистенции, а Пейтън Причард беше най-резултатен в мача с 26 точки, включително 6 от 11 успешни опита от тройката. Сам Хаузер вкара 4 от 5-те си стрелби отдалеч за общо 16 точки, а Дерик Уайт записа 10 точки и 8 борби.

За „Воините“, които бяха без звездата си Стеф Къри, който е контузен, Де'Антъни Мелтън беше най-добър с 18 точки, Уил Ричард и Ги Сантос добавиха по 17, а Гари Пейтън II - 14.

Детройт Пистънс спечели като гост срещу Ню Йорк Никс със 126:111. Така Детройт подобри баланса си до 41 победи, запазвайки първата си позиция в класирането на Изток. Кейд Кънингам отбеляза 42 точки, 13 асистенции и 8 борби, а Пол Рийд добави 18 точки и 7 борби. Тобаяс Харис се отчете с дабъл-дабъл от 11 точки и 10 борби.

За Никс, които се смъкнаха до третата позиция в Източната конференция, Джейлън Брънсън завърши с 33 точки и 8 асистенции, Карл-Антъни Таунс добави 21 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, а Ландри Шамет се включи с 15 точки, влизайки от пейката.

Бенедикт Матюрин отбеляза рекордните за кариерата си 38 точки в домакинския си дебют за Лос Анджелис Клипърс, помагайки на тима си да победи Денвър Нъгетс със 115:114. Джамал Мъри получи шанс да изравни за Денвър при 0,9 оставащи секунди след нарушение на Дерик Джоунс Джуниър, заставайки на наказателната линия за три опита. Мъри вкара първите два, но пропусна третия, а времето изтече и Клипърс се поздравиха с победата.

Кауай Ленард добави 23 точки за калифорнийци, Дерик Джоунс Джуниър завърши с 22, а Джон Колинс се отчете с дабъл-дабъл от 11 точки и 12 асистенции.

За Нъгетс Никола Йокич записа 22 точки и 17 борби, Джамал Мъри добави 20 точки и по 8 борби и асистенции, а Брус Браун завърши с 19 точки. Камерън Джонсън и Джулиан Строутър допринесоха с по 18 точки.

Кевин Дюрант изведе Хюстън Рокетс до успеха срещу Шарлът Хорнетс със 105:101. 16-кратният участник в Мача на звездите вкара два наказателни удара при 3,2 оставащи секунди до края, с което завърши представянето си от 35 точки, а „Ракетите“ подобриха баланса си на третото място на Запад до 34-20.

Джабари Смит Джуниър добави 15 точки за Хюстън, а Алперен Шенгюн и Рийд Шепард се отчетоха с по 13.

За Шарлът Грант Уилямс бе близо до дабъл-дабъл, отбелязвайки 20 точки и 9 борби, Брандън Милър добави 17 точки и 7 асистенции, а Кон Кнюпел добави 15 точки.

Атланта Хоукс се наложи над Филаделфия със 117:107 като гост. Джейлън Джонсън бе най-резултатен за „Ястребите“ с 32 точки и 10 борби, Си Джей Маккалъм добави 23 точки, а Дайсън Даниелс - 15.

За Сиксърс Тайрийз Макси записа 28 точки, Ви Джей Еджкомб добави 20 точки и 9 борби, а Кели Убре Джуниър отбеляза 17.

#НБА 2025/2026 # Голдън Стейт Уориърс #Бостън Селтикс

