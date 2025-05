Бостън Селтикс намали изоставането си в серията с Ню Йорк Никс

Шампионът в Националната баскетболна асоциация Бостън Селтикс реализира 20 тройки при победата си със 115:97 над Ню Йорк Никс като гост в третия мач от плейофната серия от полуфиналите в Източната конференция.

"Келтите" доминираха още от началото на мача, поведоха с над 30 точки през второто полувреме и нямаха проблем да запишат първата си победа, с която да намалят изоставането си на 1:2 успеха.

Петима играчи на гостите вкараха по поне 15 точки, като с 23 най-резултатен бе Пейтън Причард, а още 22 прибави Джейсън Тейтъм.

За домакините от Никс Джейлън Брънсън завърши с 27 точки, но тимът на Майк Тибодо показа много по-слаби проценти в стрелбата и завърши със само 5 отбелязани тройки от 25 опита.

На Запад тимът на Минесота Тимбъруулвс възвърна домакинското си предимство след успех със 102:97 при гостуването си на Голдън Стейт Уориърс.

Интригата в този двубой се запази почти до самия край, но звездата на "горските вълци" Антъни Едуардс успя да поведе съотборниците си към победата след 36 точки. Така Минесота вече води с 2:1 победи и се нуждае от още два успеха, за да се класира на финала в конференцията.

Едуардс бе активно подпомогнат и от Джулиъс Рандъл, който завърши с "дабъл-дабъл" от 24 точки и 10 борби.

За "войните" 33 точки отбеляза Джими Бътлър, а Джонатан Куминга се включи от пейката с 30 точки.

Anthony Edwards TAKES OVER, Julius Randle drops triple-double as the @Timberwolves win Game 3



Edwards: 36 PTS (28 in 2H), 5 3PM

Randle: 24 PTS, 10 REB, 12 AST, 3 STL



MIN leads series 2-1 pic.twitter.com/4WBy592S8f